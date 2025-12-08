Не уверен, что это правильный подход, Зеленский прокомментировал обмен территориями для мира

Президент Владимир Зеленский рассказал, предлагали ли партнеры обменять территории Донбасса и Запорожской АЭС на те, которые оккупанты еще не захватили. Он отметил, что нельзя отдавать земли за любые требования.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам, пишет 24 Канал.

К теме Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание войны, – Зеленский

Что Зеленский думает о возможном обмене территориями?

Президент отметил, что Украина не может обменивать. Неважно, или это уже захваченные территории, или те, которые враг, вероятно, хочет оккупировать. По его словам, землю нельзя отдавать ни за гарантии безопасности, ни за другие обещания.

Ну, во-первых, не надо быть такими пессимистичными, если враг еще не захватил, это не значит, что он что-то захватит, хотя на фронте очень не просто. Хотя вопрос обмена территории мы с вами слышали не один раз, мол "давайте какие-то территории менять на другое". Я не уверен, что это правильный подход,

– сказал Зеленский.

Конечно есть те места, где враг присутствует, но не может удержаться. Как отметил украинский лидер – это небольшие кусочки в Харьковской и Сумской областях. Президент отметил, что Россия действительно во время переговоров предлагает забрать под свой контроль украинскую часть Донецкой области. Оккупанты, по словам Зеленского, делают все, чтобы этого достичь и давить на защитников. И это давление осуществляется не только на поле боя, но и информационно и дипломатически.

Что еще сказал Зеленский о мирных переговорах и позиции Украины?