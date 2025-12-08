Президент Володимир Зеленський розповів, чи пропонували партнери обміняти теритрії Донбасу та Запорізької АЕС на ті, які окупанти ще не захопили. Він зазначив, що не можна віддавати землі за будь-які вимоги.

Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю журналістам, пише 24 Канал.

До теми Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення війни, – Зеленський

Що Зеленський думає про можливий обмін територіями?

Президент зазначив, що Україна не може обмінювати. Байдуже, чи це вже захоплені території, чи ті, які ворог, ймовірно, хоче окупувати. За його словами, землю не можна віддавати ні за гарантії безпеки, ні за інші обіцянки.

Ну, по-перше, не треба бути такими песимістичними, якщо ворог ще не захопив, це не значить, що він щось захопить, хоча на фронті дуже не просто. Хоча питання обміну території ми з вами чули не один раз, мовляв "давайте якісь території мінять на інше". Я не впевнений, що це правильний підхід,

– сказав Зеленський.

Звичайно є ті місця, де ворог присутній, але не може утриматися. Як зазначив український лідер – це невеличкі шматочки в Харківській та Сумській областях. Президент зазначив, що Росія дійсно під час переговорів пропонує забрати під свій контроль українську частину Донецької області. Окупанти, за словами Зеленського, роблять все, щоб цього досягти й тиснути на захисників. І цей тиск здійснюється не лише на полі бою, але й інформаційно та дипломатично.

Що ще сказав Зеленський про мирні переговори та позицію України?