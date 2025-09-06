Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал новые обмены пленных. Работа над ними продолжается.

В частности продолжается реализация стамбульских договоренностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Андрея Юсова для Новости.LIVE.

Что известно о подготовке новых обменов пленных?

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что работа над обменами продолжается. В частности реализуются стамбульские договоренности по обмену всех тяжелораненых бойцов.

Состояние здоровья тех, кто возвращается, по его словам, разное. Многое зависит от места и условий содержания украинских защитников.

Как прошел прошлый обмен пленными?