6 сентября, 12:44
В ГУР анонсировали новые обмены пленными

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Андрей Юсов из ГУР анонсировал новые обмены пленными, реализуя стамбульские договоренности.
  • Состояние здоровья возвращенных пленников зависит от условий их содержания.

Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал новые обмены пленных. Работа над ними продолжается.

В частности продолжается реализация стамбульских договоренностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Андрея Юсова для Новости.LIVE.

Что известно о подготовке новых обменов пленных?

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что работа над обменами продолжается. В частности реализуются стамбульские договоренности по обмену всех тяжелораненых бойцов.

Состояние здоровья тех, кто возвращается, по его словам, разное. Многое зависит от места и условий содержания украинских защитников.

Как прошел прошлый обмен пленными?

  • На День Независимости Украины, 24 августа, состоялся комбинированный обмен пленными, в результате которого освобождены как военные, так и гражданские. Удалось освободить воинов ВСУ, НГУ, ТрО, ДШВ, ВМС, ВС, ГПСУ. Почти все военные провели в плену более трех лет. Освободить гражданских помогли Объединенные Арабские Эмираты.
  • Среди освобожденных журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, парамедик-госпитальер, волонтер, а также те, кто был незаконно лишен свободы еще до полномасштабного вторжения.