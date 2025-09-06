6 сентября, 12:44
В ГУР анонсировали новые обмены пленными
Основные тезисы
- Андрей Юсов из ГУР анонсировал новые обмены пленными, реализуя стамбульские договоренности.
- Состояние здоровья возвращенных пленников зависит от условий их содержания.
Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал новые обмены пленных. Работа над ними продолжается.
В частности продолжается реализация стамбульских договоренностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Андрея Юсова для Новости.LIVE.
Что известно о подготовке новых обменов пленных?
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что работа над обменами продолжается. В частности реализуются стамбульские договоренности по обмену всех тяжелораненых бойцов.
Состояние здоровья тех, кто возвращается, по его словам, разное. Многое зависит от места и условий содержания украинских защитников.
Как прошел прошлый обмен пленными?
- На День Независимости Украины, 24 августа, состоялся комбинированный обмен пленными, в результате которого освобождены как военные, так и гражданские. Удалось освободить воинов ВСУ, НГУ, ТрО, ДШВ, ВМС, ВС, ГПСУ. Почти все военные провели в плену более трех лет. Освободить гражданских помогли Объединенные Арабские Эмираты.
- Среди освобожденных журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, парамедик-госпитальер, волонтер, а также те, кто был незаконно лишен свободы еще до полномасштабного вторжения.