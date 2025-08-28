Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости Донбасса".

Из плена вернулись боец и его кот

26-летний военный Станислав Панченко пробыл в плену на оккупированной территории Украины более 6,5 лет. Еще один владелец Мишка пока в российской неволе. Этот гражданский пленный более 7 лет в заключении.

Станислав защищал украинский Донбасс с 2017 года, был наводчиком пулемета. В плен попал в январе 2019 года, когда его захватила российская ДРГ под оккупированной Горловкой. Российский "суд" присудил военному 17 лет лишения свободы – якобы он хотел "захватить власть".

Мать сразу подала сына в списки на обмен, как только узнала о его пленении. Боец не терял оптимизма, смеялся над надзирателями и отказывался говорить с ними на русском.

С котом Станислав познакомился в колонии.

Я не мог оставить Мишку – в колонии ему грозила участь бомжа. А это уже был наш, можно сказать, домашний кот. Этого котенка наш "завхоз" – тоже осужденный, который по заданию администрации колонии выполняет различные хозяйственные функции – принес к нам в барак совсем крошечным. На вид котенку было недели две,

– рассказал парень.



Миша и его хозяин в украинском госпитале / Фото Станислав Панченко

И хотя из Макеевской колонии редко кого выпускали, но начались масштабные обмены. "Кошачьи папы" договорились: Мишку заберет тот, кто выйдет на свободу первым. Для любимца заказали даже сумку.

Зимой тем осужденным, которые работают на швейном производстве, мы заказали специальную сумку: с уплотненными стенками и дном – чтобы доставить Мишку на волю с комфортом. У нас эту сумку надзиратели трижды изымали. Но, к счастью, нам постоянно удавалось возвращать,

– поделился Станислав.

Оккупационные власти были не против, чтобы Панченко уехал из колонии с котом. Но из Ростова на обмен везли военно-транспортным самолетом. Люди сидели на полу с заклеенными скотчем глазами и стянутыми за спиной пластиковой лентой руками.

Сумка с котом оказалась у Стаса за спиной, он чувствовал, что животное живое. Кот почти не мяукал и вел себя очень смирно.

Станислав добирался до Украины около суток. Есть и пить дали только перед непосредственным обменом. Мишку укачало, он отказался от воды.

Когда нас уже обменяли, то в госпиталь везли машинами скорой помощи. При посадке в скорую я на всякий случай предупредил персонал, что у меня в сумке кот. Они очень удивились: "Какой еще кот? Живой?!". Говорю: "Да, живой. Он также из колонии №32". Я открыл сумку и показал,

– вспомнил боец.

Он в семье самый младший брат. Один служит с 2014 года, другой стал на защиту Украины в 2022 году и погиб в прошлом году. Мать навестила Станислава в госпитале и сразу забрала кота.

Животное уже набирает вес, но не понимает алгоритма действий во время тревоги, ведь раньше никогда не слышало ее.

