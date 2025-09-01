Ситуация на фронте в Украине ежедневно меняется. Враг, к сожалению, продолжает сунуть на украинские земли и оккупировать села.

Об изменениях на фронте сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.

Где продвинулся враг 31 августа?

Ресурс DeepState обновил карту боевых действий около 23:26 31 августа. По данным их аналитиков, российская армия оккупировала один населенный пункт и продвинулась еще вблизи двух в Донецкой области в сторону Днепропетровщины.

Враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки,

– отмечают аналитики.

Последние новости фронта: какие изменения?