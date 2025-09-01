Укр Рус
1 сентября, 13:52
Россияне оккупировали населенный пункт и продвинулись вблизи еще двух: обновление от DeepState

Дария Черныш
Основные тезисы
  • По данным DeepState, российская армия оккупировала населенный пункт Камышеваху в Донецкой области.
  • Враг продвинулся вблизи Малиевки и Новоукраинки.

Ситуация на фронте в Украине ежедневно меняется. Враг, к сожалению, продолжает сунуть на украинские земли и оккупировать села.

Об изменениях на фронте сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.

Где продвинулся враг 31 августа?

Ресурс DeepState обновил карту боевых действий около 23:26 31 августа. По данным их аналитиков, российская армия оккупировала один населенный пункт и продвинулась еще вблизи двух в Донецкой области в сторону Днепропетровщины.

Враг оккупировал Камышеваху, а также продвинулся возле Малиевки и Новоукраинки,
– отмечают аналитики.

Последние новости фронта: какие изменения?

  • На прошлой неделе на фронте зафиксировали 1 221 боевое столкновение, больше всего атак пришлось на Покровское и Лиманское направления.

  • Российские подразделения закрепились на территории Днепропетровской области и захватили населенные пункты Запорожское и Новогеоргиевка, по данным DeepState.

  • Враг совершил прорыв в Новоселовку на Днепропетровщине и пытался удержать позиции, однако украинские защитники быстро уничтожили тех, кто туда продвинулся.

  • За 1 010 дней полномасштабной войны армия Россия оккупировала менее 1% украинской территории.