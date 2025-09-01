Укр Рус
1 вересня, 13:52
Росіяни окупували населений пункт і просунулись поблизу ще двох: оновлення від DeepState

Дарія Черниш
Основні тези
  • За даними DeepState, російська армія окупувала населений пункт Комишуваху на Донеччині.
  • Ворог просунувся поблизу Маліївки та Новоукраїнки.

Ситуація на фронті в Україні щодня змінюється. Ворог, на жаль, продовжує сунути на українські землі та окуповувати села.

Про зміни на фронті повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення DeepState.

Де просунувся ворог 31 серпня?

Ресурс DeepState оновив карту бойових дій близько 23:26 31 серпня. З даними їхніх аналітиків, російська армія окупувала один населений пункт та просунулась ще поблизу двох на Донеччині у бік Дніпропетровщини.

Ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки,
– зазначають аналітики.

Яка ситуація у Комишувасі: дивіться на карті

Ворог біля Маліївки: дивіться на карті

Просування поблизу Новоукраїнки: дивіться на карті

Останні новини фронту: які зміни?

  • Минулого тижня на фронті зафіксували 1 221 бойове зіткнення, найбільше атак припало на Покровський і Лиманський напрямки.

  • Російські підрозділи закріпилися на території Дніпропетровської області та захопили населені пункти Запорізьке і Новогеоргіївка, за даними DeepState.

  • Ворог здійснив прорив у Новоселівку на Дніпропетровщині та намагався утримати позиції, однак українські захисники швидко знищили тих, хто туди просунувся.

  • За 1 010 днів повномасштабної війни армія Росія окупувала менше ніж 1% української території.