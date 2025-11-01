ГУР направило в Покровск спецназовцев, – СМИ
- Спецназовцы ГУР действуют в районе Покровска, защищая пути снабжения для украинских войск.
- Операция управляется начальником Управления Кириллом Будановым.
В Покровске действуют спецназовцы Главного управления разведки. Россияне не остановили работу украинских силовиков, которые защищают пути снабжения для войска.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.
Как продолжается оборона в Покровске?
В районе Покровска работают силы ГУР, которые выполняют задачи по охране снабжения для пехотинцев. Это официально подтвердили в украинской армии. Источник издания также подтвердил, что начальник Управления Кирилл Буданов лично руководит этой операцией.
В Reuters публиковали кадры, на которых не менее 10 украинских спецназовцев высаживаются из вертолета Black Hawk и разбегаются по полю, начиная операцию.
ГУР начало операцию в Покровске: смотрите видео
В российском минобороны тоже описывали это видео, но заявляли, что россияне якобы уничтожили всю эту группу представителей ГУР. Однако другие источники отрицают и говорят, что спецотряд продолжает действовать.
Что известно о нынешней ситуации в Покровске?
Майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил важность быстрой стабилизации ситуации на Покровском направлении. Он заявил, что сейчас окружения войск ВСУ нет, украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и проводят зачистки. В то же время россияне в этом районе действуют хаотично.
Контрнаступление в Покровске: что известно?
Российские войска давят в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Известно, что в боях уже участвуют и резервисты, которых Россия перебросила на это направление в начале осени.
По информации президента Владимира Зеленский, Россия привлекла для захвата Покровска около 170 тысяч военных. Вражеские подразделения постепенно удается выбивать из города, чтобы у Сил обороны была возможность сохранить свои силы, несмотря на сложную ситуацию.
Украинские военные проводят контрнаступательные действия вблизи Покровска, там продолжаются ожесточенные бои. Десантники пытаются разблокировать логистику, используя несколько вертолетов.