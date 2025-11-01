ГУР направило в Покровск спецназовцев, – СМИ

В Покровске действуют спецназовцы Главного управления разведки. Россияне не остановили работу украинских силовиков, которые защищают пути снабжения для войска.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

Смотрите также ВСУ продвинулись возле Покровска, а Россия – возле Дружковки: обзор фронта от ISW

Как продолжается оборона в Покровске?

В районе Покровска работают силы ГУР, которые выполняют задачи по охране снабжения для пехотинцев. Это официально подтвердили в украинской армии. Источник издания также подтвердил, что начальник Управления Кирилл Буданов лично руководит этой операцией.

В Reuters публиковали кадры, на которых не менее 10 украинских спецназовцев высаживаются из вертолета Black Hawk и разбегаются по полю, начиная операцию.

ГУР начало операцию в Покровске: смотрите видео

В российском минобороны тоже описывали это видео, но заявляли, что россияне якобы уничтожили всю эту группу представителей ГУР. Однако другие источники отрицают и говорят, что спецотряд продолжает действовать.

Что известно о нынешней ситуации в Покровске?

Майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил важность быстрой стабилизации ситуации на Покровском направлении. Он заявил, что сейчас окружения войск ВСУ нет, украинские подразделения продолжают сдерживать атаки и проводят зачистки. В то же время россияне в этом районе действуют хаотично.

Контрнаступление в Покровске: что известно?