50% от всех КАБов летит на Покровск, где сейчас идет треть боевых действий, – Зеленский

Президент Украины 3 ноября провел Ставку, одним из основных вопросов которой стало обсуждение ситуации на фронте. В частности говорится о Покровске, где сейчас идут ожесточенные бои.

Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга.

Читайте также "Даты определены": Зеленский заявил о планах полной зачистки Купянска от россиян

Как Зеленский комментирует ситуацию в Покровске?

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что главное давление российских войск сейчас сосредоточено именно на Покровском направлении в Донецкой области.

Там обороной лично руководит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он информировал, что в городе продолжается зачистка от оккупантов. Украинские подразделения же, по его словам, активно пополняются для удержания обороны.

Как отмечает президент, в городе продолжаются ожесточенные бои. На территории Покровска находится около 260 – 300 российских военных, и украинские силы продолжают проводить зачистку.

В Покровске враг успеха не имел за последние дни, где-то 20-30% от всех боевых действий на фронте происходят на Покровске. Причем применение КАБов – 50% от всех применения КАБов идет по Покровску,

– отметил глава государства.

Оборона Покровска: ключевые новости за последнее время