50% від усіх КАБів летить на Покровськ, де зараз точиться третина бойових дій, – Зеленський

Президент України 3 листопада провів Ставку, одним із основних питань якої стало обговорення ситуації на фронті. Зокрема мовиться про Покровськ, де наразі точаться найзапекліші бої.

Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу.

Як Зеленський коментує ситуацію в Покровську?

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що головний тиск російських військ нині зосереджений саме на Покровському напрямку в Донецькій області.

Там обороною особисто керує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він інформував, що в місті триває зачистка від окупантів. Українські підрозділи ж, за його словами, активно поповнюються для утримання оборони.

Як зазначає президент, у місті тривають запеклі бої. На території Покровська перебуває близько 260 – 300 російських військових, і українські сили продовжують проводити зачистку.

У Покровську ворог успіху не мав за останні дні, десь 20-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються на Покровську. Причому застосування КАБів – 50% від всіх застосування КАБів йде по Покровську,

– зауважив глава держави.

Оборона Покровська: ключові новини за останній час