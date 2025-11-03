50% від усіх КАБів летить на Покровськ, де зараз точиться третина бойових дій, – Зеленський
- Глава держави повідомив, що російські війська зосередили основний тиск й використання авіабомб на Покровському напрямку в Донецькій області.
- Обороною міста керує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Президент України 3 листопада провів Ставку, одним із основних питань якої стало обговорення ситуації на фронті. Зокрема мовиться про Покровськ, де наразі точаться найзапекліші бої.
Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу.
Як Зеленський коментує ситуацію в Покровську?
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що головний тиск російських військ нині зосереджений саме на Покровському напрямку в Донецькій області.
Там обороною особисто керує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він інформував, що в місті триває зачистка від окупантів. Українські підрозділи ж, за його словами, активно поповнюються для утримання оборони.
Як зазначає президент, у місті тривають запеклі бої. На території Покровська перебуває близько 260 – 300 російських військових, і українські сили продовжують проводити зачистку.
У Покровську ворог успіху не мав за останні дні, десь 20-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються на Покровську. Причому застосування КАБів – 50% від всіх застосування КАБів йде по Покровську,
– зауважив глава держави.
Оборона Покровська: ключові новини за останній час
У Покровську діють спецпризначенці Головного управління розвідки, які забезпечують безпеку та підтримують роботу сил оборони, зокрема шляхів постачання.
Агентство Reuters раніше публікувало кадри, де видно, як близько десяти українських спецпризначенців висаджуються з гелікоптера Black Hawk і розгортають операцію на полі.
Водночас Росія перекинула до Покровська досвідчені підрозділи, намагаючись захопити місто та прорватися до Костянтинівки до 15 листопада. Окупанти, однак, воюють і самі проти себе. Так, російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій.
За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, ситуація в місті залишається вкрай складною. Подекуди російські війська намагаються закріпитися у міській забудові, облаштовуючи спостережні позиції та оборонні точки.