Сигнал отчаяния, – политолог сказал, почему Россия показала Януковича именно сейчас
- Виктор Янукович вышел с новым видеообращением, где критиковал НАТО и сотрудничество с ЕС.
- Политолог Игорь Чаленко считает, что Россия использует Януковича, чтобы поддержать свои заявления и напугать украинскую власть.
- Видеообращение Януковича вызвало сомнения в его подлинности, предполагают, что его могли сгенерировать с помощью искусственного интеллекта.
Из небытия вернулся беглый президент Виктор Янукович, который записал новое видеообращение. В нем он взялся убеждать, что якобы упорно "работал над сближением с ЕС" и назвал членство в НАТО опасностью для Украины.
Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в эфире Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заметил, что в 2013 – 2014 годах, когда Янукович еще был у власти, тему НАТО вообще не поднимали. Более того, в документах указывали внеблоковый статус нашего государства.
Почему Россия снова показала Януковича?
Изменения относительно внеблоковости Украины Янукович внес еще в начале своей каденции. В это время говорилось только о Евросоюзе, но даже не о вступлении, а о соглашении об ассоциации. Оно только создает предпосылки для сотрудничества между Украиной и ЕС.
То, что сейчас озвучил Янукович, – лишь подкрепление выступления Путина на саммите ШОС. Так хотят показать, что в определенных моментах глава Кремля якобы был прав. Поэтому бывшего президента просто хотят использовать.
Обратите внимание! В Украине против Януковича есть сразу 2 судебных приговора: за организацию незаконного пересечения границы, подстрекательство к дезертирству, а также за государственную измену. Сроки составляют 15 и 13 лет соответственно.
Стоит упомянуть, что 12 сентября начнутся российские военные учения в Беларуси под названием "Запад 2025". Официально в них будут участвовать 30 тысяч военных, но настоящие цифры могут быть значительно больше.
Я не удивлюсь, если появлением Януковича, россияне хотят напугать украинскую власть. Показать, что якобы может начаться процесс формирования так называемого "внешнего правительства". Кремль постоянно прорабатывает такие сценарии, но это сигнал отчаяния,
– подчеркнул политолог.
В России прекрасно осознают, что тематика с "нелегитимностью" Зеленского вообще не работает, ее никто не воспринимает. Появление Януковича отнюдь не убедит в этом Запад.
Более того, Дональд Трамп во время своего предыдущего срока, взаимодействовал с украинской властью. Поэтому аргумент Кремля о том, что вся власть после Януковича якобы "нелегитимная" – не сработает.
Главная опасность от президента-беглеца, чтобы он за пределами Украины не "передал власть" непризнанному "правительству" из пророссийских политиков.
Янукович впервые за долгое время появился в медиа:
- В своем обращении он убеждал, что якобы хотел сотрудничать с Европой, но там "вели себя некорректно". Европейцы якобы говорили свысока и не понимали всех экономических моментов.
- Членство в НАТО Янукович назвал "дорогой к гражданской войне". Он добавил, что всегда был противником Альянса. А также намекнул, что ситуация со вступлением в ЕС якобы привела к нападению России в 2022 году.
- Его появление в медиа вызвало волну мемов и предположений. В частности у людей возникли сомнения, настоящий ли Янукович был на видео. Предполагают, что его могли сгенерировать с помощью искусственного интеллекта.