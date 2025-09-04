Из небытия вернулся беглый президент Виктор Янукович, который записал новое видеообращение. В нем он взялся убеждать, что якобы упорно "работал над сближением с ЕС" и назвал членство в НАТО опасностью для Украины.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в эфире Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заметил, что в 2013 – 2014 годах, когда Янукович еще был у власти, тему НАТО вообще не поднимали. Более того, в документах указывали внеблоковый статус нашего государства.

Почему Россия снова показала Януковича?

Изменения относительно внеблоковости Украины Янукович внес еще в начале своей каденции. В это время говорилось только о Евросоюзе, но даже не о вступлении, а о соглашении об ассоциации. Оно только создает предпосылки для сотрудничества между Украиной и ЕС.

То, что сейчас озвучил Янукович, – лишь подкрепление выступления Путина на саммите ШОС. Так хотят показать, что в определенных моментах глава Кремля якобы был прав. Поэтому бывшего президента просто хотят использовать.

Обратите внимание! В Украине против Януковича есть сразу 2 судебных приговора: за организацию незаконного пересечения границы, подстрекательство к дезертирству, а также за государственную измену. Сроки составляют 15 и 13 лет соответственно.

Стоит упомянуть, что 12 сентября начнутся российские военные учения в Беларуси под названием "Запад 2025". Официально в них будут участвовать 30 тысяч военных, но настоящие цифры могут быть значительно больше.

Я не удивлюсь, если появлением Януковича, россияне хотят напугать украинскую власть. Показать, что якобы может начаться процесс формирования так называемого "внешнего правительства". Кремль постоянно прорабатывает такие сценарии, но это сигнал отчаяния,

– подчеркнул политолог.

В России прекрасно осознают, что тематика с "нелегитимностью" Зеленского вообще не работает, ее никто не воспринимает. Появление Януковича отнюдь не убедит в этом Запад.

Более того, Дональд Трамп во время своего предыдущего срока, взаимодействовал с украинской властью. Поэтому аргумент Кремля о том, что вся власть после Януковича якобы "нелегитимная" – не сработает.

Главная опасность от президента-беглеца, чтобы он за пределами Украины не "передал власть" непризнанному "правительству" из пророссийских политиков.

Янукович впервые за долгое время появился в медиа: