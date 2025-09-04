З небуття повернувся президент-втікач Віктор Янукович, який записав нове відеозвернення. У ньому він взявся переконувати, що нібито наполегливо "працював над зближенням з ЄС" та назвав членство в НАТО – небезпекою для України.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу зауважив, що у 2013 – 2014 роках, коли Янукович ще був при владі, тему НАТО взагалі не порушували. Ба більше, у документах вказували позаблоковий статус нашої держави.

Чому Росія знову показала Януковича?

Зміни щодо позаблоковості України Янукович вніс ще на початку своєї каденції. У цей час мовилось тільки про Євросоюз, але навіть не про вступ, а про угоду про асоціацію. Вона тільки створює передумови для співпраці між Україною та ЄС.

Те, що зараз озвучив Янукович, – лише підкріплення виступу Путіна на саміті ШОС. Так хочуть показати, що в певних моментах очільник Кремлі нібито мав рацію. Тому колишнього президента просто хочуть використати.

Зверніть увагу! В Україні проти Януковича є одразу 2 судові вироки: за організацію незаконного перетину кордону, підбурювання до дезертирства, а також за державну зраду. Терміни становлять 15 і 13 років відповідно.

Варто згадати, що 12 вересня розпочнуться російські військові навчання у Білорусі під назвою "Запад 2025". Офіційно у них братимуть участь 30 тисяч військових, але справжні цифри можуть бути значно більшими.

Я не здивуюся, якщо появою Януковича, росіяни хочуть налякати українську владу. Показати, що нібито може розпочатися процес формування так званого "зовнішнього уряду". Кремль постійно пропрацьовує такі сценарії, але це сигнал відчаю,

– наголосив політолог.

У Росії чудово усвідомлюють, що тематика з "нелегітимністю" Зеленського взагалі не працює, її ніхто не сприймає. Поява Януковича аж ніяк не переконає у цьому Захід.

Ба більше, Дональд Трамп під час свого попереднього терміну, взаємодіяв з українською владою. Тож аргумент Кремля про те, що вся влада після Януковича буцімто "нелегітимна" – не спрацює.

Головна небезпека від президента-втікача, щоб він за межами України не "передав владу" невизнаному "уряду" з проросійських політиків.

Янукович вперше за тривалий час з'явився у медіа: