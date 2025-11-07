Россияне цинично обстреляли автовокзал на Херсонщине: есть пострадавшие
- В полдень 7 ноября российские военные обстреляли автовокзал в Херсонской области.
- В результате атаки пострадали люди.
Российские оккупанты продолжают циничные атаки по Херсонщине. В полдень 7 ноября армия Кремля обстреляла автовокзал в Нововоронцовке.
Что известно об обстреле автовокзала на Херсонщине?
В пресс-службе ОВА сообщили, что в полдень российские военные обстреляли автовокзал в Нововоронцовке.
Предварительно, в результате атаки пострадали 2 человека.
Указывается, что у мужчины – ранения ног, грудной клетки и шеи, а у женщины диагностировали ранение ноги. Их доставили в больницу.
В ОВА добавили, что состояние местного жителя оценивают как тяжелое, другой пострадавшей – средней степени тяжести.
Удар по Украине: основное
Ночью 7 ноября российские оккупанты атаковали Украину 128-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Силами ПВО сбито/подавлено 94 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.