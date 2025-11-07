Россияне цинично обстреляли автовокзал на Херсонщине: есть пострадавшие

Российские оккупанты продолжают циничные атаки по Херсонщине. В полдень 7 ноября армия Кремля обстреляла автовокзал в Нововоронцовке.

Что известно об обстреле автовокзала на Херсонщине?

В пресс-службе ОВА сообщили, что в полдень российские военные обстреляли автовокзал в Нововоронцовке.

Предварительно, в результате атаки пострадали 2 человека.

Указывается, что у мужчины – ранения ног, грудной клетки и шеи, а у женщины диагностировали ранение ноги. Их доставили в больницу.

В ОВА добавили, что состояние местного жителя оценивают как тяжелое, другой пострадавшей – средней степени тяжести.

