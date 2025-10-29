Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Смотрите также Некоторые районы 3 года без света: как херсонцы выживают под ежедневными обстрелами

Что сказал Зеленский об атаке на больницу Херсона?

Президент Зеленский отметил, что россияне не могли не знать, куда бьют.

Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в громаде,

– подчеркнул он.

Помещение больницы значительно повреждено. К сожалению, пострадали дети и персонал. На момент удара внутри здания находились примерно 100 человек.

Самому младшему раненому ребенку восемь лет, был ранен и сам мальчик, и его мама с братом... Россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты (больницы – 24 Канал) как мишень,

– добавил президент.

Он подчеркнул, что сейчас Россия – это "крупнейшая террористическая организация в мире", которая пытается сделать все, чтобы не было никакой возможности закончить войну.

Она сознательно подрывает дипломатические усилия, дискредитирует тех, кто помогает защитить человеческие жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы ей было сложнее помогать Украине.

"И в этом году, когда так много американских усилий, чтобы закончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. Россию не убеждает ничто, кроме давления и силы. Сейчас был правильный шаг Америки – весомые санкции против российских нефтяных компаний. И именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. С террористами надо обращаться только так, как они заслуживают, – силой и справедливо", – подытожил украинский президент.

Что известно об обстреле херсонской больницы?