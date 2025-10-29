Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про атаку на лікарню Херсона?

Президент Зеленський зауважив, що росіяни не могли не знати, куди б'ють.

Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді,

– наголосив він.

Приміщення лікарні значно пошкоджене. На жаль, постраждали діти і персонал. На момент удару усередині будівлі перебували приблизно 100 людей.

Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом… Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об'єкти (лікарні – 24 Канал) як мішень,

– додав президент.

Він наголосив, що наразі Росія – це "найбільша терористична організація у світі", яка намагається зробити все, щоб не було жодної можливості закінчити війну.

Вона свідомо підриває дипломатичні зусилля, дискредитує тих, хто допомагає захистити людські життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб їй було складніше допомагати Україні.

"І в цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо", – підсумував український президент.

Що відомо про обстріл херсонської лікарні?