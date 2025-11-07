Росіяни цинічно обстріляли автовокзал на Херсонщині: є постраждалі

Російські окупанти продовжують цинічні атаки по Херсонщині. Опівдні 7 листопада армія Кремля обстріляла автовокзал у Нововоронцовці.

Що відомо про обстріл автовокзалу на Херсонщині?

В пресслужбі ОВА повідомили, що опівдні російські військові обстріляли автовокзал у Нововоронцовці.

Попередньо, внаслідок атаки постраждали 2 людей.

Вказується, що у чоловіка – поранення ніг, грудної клітини та шиї, а у жінки діагностували поранення ноги. Їх доставили до лікарні.

В ОВА додали, що стан місцевого жителя оцінюють як важкий, іншої постраждалої – середнього ступеня тяжкості.

