Росіяни цинічно обстріляли автовокзал на Херсонщині: є постраждалі
- Опівдні 7 листопада російські військові обстріляли автовокзал на Херсонщині.
- Внаслідок атаки постраждали люди.
Російські окупанти продовжують цинічні атаки по Херсонщині. Опівдні 7 листопада армія Кремля обстріляла автовокзал у Нововоронцовці.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.
Що відомо про обстріл автовокзалу на Херсонщині?
В пресслужбі ОВА повідомили, що опівдні російські військові обстріляли автовокзал у Нововоронцовці.
Попередньо, внаслідок атаки постраждали 2 людей.
Вказується, що у чоловіка – поранення ніг, грудної клітини та шиї, а у жінки діагностували поранення ноги. Їх доставили до лікарні.
В ОВА додали, що стан місцевого жителя оцінюють як важкий, іншої постраждалої – середнього ступеня тяжкості.
Удар по Україні: основне
Вночі 7 листопада російські окупанти атакували Україну 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.
Силами ППО збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.