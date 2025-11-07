Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни цинічно обстріляли автовокзал на Херсонщині: є постраждалі
7 листопада, 13:50
2

Росіяни цинічно обстріляли автовокзал на Херсонщині: є постраждалі

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Опівдні 7 листопада російські військові обстріляли автовокзал на Херсонщині.
  • Внаслідок атаки постраждали люди.

Російські окупанти продовжують цинічні атаки по Херсонщині. Опівдні 7 листопада армія Кремля обстріляла автовокзал у Нововоронцовці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.

Дивіться також Росія – найбільша терористична організація у світі, – Зеленський після обстрілу лікарні Херсона 

Що відомо про обстріл автовокзалу на Херсонщині?

В пресслужбі ОВА повідомили, що опівдні російські військові обстріляли автовокзал у Нововоронцовці.

Попередньо, внаслідок атаки постраждали 2 людей. 

Вказується, що у чоловіка – поранення ніг, грудної клітини та шиї, а у жінки діагностували поранення ноги. Їх доставили до лікарні. 

В ОВА додали, що стан місцевого жителя оцінюють як важкий, іншої постраждалої – середнього ступеня тяжкості.

Дивіться також Масований удар по Херсону: є загиблі та постраждалі, серед них – діти 

Удар по Україні: основне

  • Вночі 7 листопада російські окупанти атакували Україну 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.

  • Силами ППО збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

  • Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях.