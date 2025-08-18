Удар был целенаправленный: мэр Харькова показал момент попадания в жилой дом
- Утром 18 августа в Харькове "Шахеды" попали в пятиэтажный дом, что привело гибели и ранениям гражданских.
- Мэр Харькова отметил, что удар по жилому дому был целенаправленным.
Утром 18 августа Харьков атаковали "Шахеды". Попадание нескольких дронов пришлось на жилую многоэтажку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Как выглядел момент попадания дрона в Харькове?
Утром понедельника, 18 августа, в Индустриальном районе Харькова несколько ударных БпЛА попали в пятиэтажный дом. В результате удара есть разрушения, по меньшей мере 20 пострадавших и 7 погибших. Среди жертв есть дети.
Мэр Харькова поделился моментом российской смертельной атаки на мирное население города. По его словам, удар был направлен именно по дому.
Попадание "Шахеда" в дом в Харькове: смотрите видео
Удар по жилому дому был целенаправленный – пять вражеских "Шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра,
– написал Терехов.
Что известно недавние об обстрелах Харькова?
- В ночь на 18 августа четыре дрона попали в многоэтажку. Там произошло возгорание и обвал перекрытий. Среди погибших – 1,5-летний ребенок и 16-летний подросток. Количество раненых растет, под завалами могут оставаться люди.
- Вечером в городе также прогремели взрывы. Тогда, по словам Терехова, предварительно известно, что город атаковали дронами-камикадзе "Молния". Последствия удара уточняются.
- Одна из последних атак была 9 августа. Тогда оккупанты ударили по мебельному магазину дроном "Молния-2". Ранены были пять человек, у здания повреждена крыша.