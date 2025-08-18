Вранці 18 серпня Харків атакували "Шахеди". Влучання кількох дронів прийшлось на житлову багатоповерхівку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Немає зв'язку з 4 людьми: жахливі наслідки атаки росіян по будинку у Харкові

Як виглядав момент влучання дрона у Харкові?

Уранці понеділка, 18 серпня, в Індустріальному районі Харкова кілька ударних БпЛА влучили у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок удару є руйнування, щонайменше 20 постраждалих та 7 загиблих. Серед жертв є діти.

Мер Харкова поділився моментом російської смертельної атаки на мирне населення міста. За його словами, удар був спрямований саме по будинку.

Влучання "Шахеда" у будинок в Харкові: дивіться відео

Удар по житловому будинку був цілеспрямований – п'ять ворожих "Шахедів" заходили на нього з різних боків і били саме по людях, які мирно спали о п'ятій ранку,

– написав Терехов.

Що відомо нещодавні про обстріли Харкова?