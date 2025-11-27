Разминулся со смертью, – 77-летний харьковчанин о страшном ударе, который уничтожил его дом

Вечером 23 ноября российский дрон уничтожил в Харькове дом пенсионера Владимира Кравцова. Мужчину удалось вытащить из разрушенного дома и он чудом остался почти невредимым.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, господину Владимиру 77 лет. Он отмечает, что от воронки беспилотника его разделяло всего 3 метра.

Потерял свой дом из-за России

Владимир не имеет даже отдаленных родственников, он полностью одинок. Несмотря на это сохраняет оптимизм, остается чрезвычайно искренним и позитивным человеком, который благодарен за каждую переданную ему вещь.

Сейчас городские власти дали ему комнату в общежитии. За это он очень благодарен. От его дома почти ничего не осталось. Пожар потушить было очень сложно, ведь Россия продолжала атаковать беспилотниками эту самую территорию. Из-за этого спасателям надо было прятаться, поэтому пожар не смогли потушить вовремя.

Дом довольно старый, он выгорел быстро. Но для господина Владимира дом является очень важным. Здесь вырос его дедушка, отец, всю жизнь здесь жил он. Поэтому просит всех неравнодушных помочь ему вернуться в родной дом.

Важно! Каждый может поддержать Владимира. Для этого волонтеры создали банку, чтобы он мог найти себе дом. Часть суммы уже собрана, а помощь неравнодушных украинцев позволит полностью закрыть сбор. Приобщиться к нему можно по ссылке или по номеру карты – 4874 1000 2047 8486

Несмотря на немалый возраст, мужчина готов сам строить новый дом. Он приходит в разрушенный дом и ищет вещи, которые могли уцелеть. Уже смог найти обувь и куртку. Но больше всего благодарит людей, которые так его поддерживают.

"На 2 минуты разминулся со смертью"

Мужчина отмечает, что никому не укладывается в голову, как Россия могла атаковать центр города, если здесь живет так много людей. Он вспомнил, что 23 ноября сначала прозвучали 2 удара, на место прибыли пожарные и начали работу.

Через окно господин Владимир увидел, что вокруг все горело. Тогда к нему пришел сосед, который рассказал, что россияне снесли 2 дома. Мужчины разговаривали несколько минут и тогда сосед ушел.

А через 2 минуты снова удар. Если бы он на эти 2 минуты задержался, то мы бы здесь двое и погибли. На 2 минуты мы разминулись со смертью,

– сказал владелец уничтоженного дома Владимир Кравцов.

Он добавил, что сидел в доме на кровати, когда раздался еще один взрыв. Но бревна и кирпичи были крепкие – это его спасло. Владимир смог увернуться, но все стекло полетело на него, посекло руки.

Я нашел две рубашки, забрал. Сапоги взял зимние, туфли новые. Сейчас мне звонят много добрых людей, предлагают свою помощь... А некоторые лично подходит ко мне... хорошие очень люди. Дай им Бог здоровья,

– сказал мужчина.

Он очень хочет все восстановить и не прекращает благодарить волонтеров, которые сегодня им занимаются. Если отремонтировать дом не получится, тогда нужно будет купить дом, в котором пенсионер смог бы жить. Для этого продолжается сбор.

Дом пенсионера Владимира / Скриншоты с видео

Стоит заметить, что мужчина всю жизнь посвятил спорту. Работал футбольным тренером. Говорят, что сейчас он такой крепкий и позитивный, потому что привык к победам и падениям, поэтому не думает сдаваться.

После атаки он чуть ли не ежедневно приходит к своему сгоревшему дому, все рассматривает, думает как его отстроить, ищет уцелевшие вещи. Он отмечает, что не знает имен всех людей, которые ему помогают, но просит всех их поблагодарить. Поддержка неравнодушных и вера мужчины в лучшее – дают ему уверенность, что все удастся сделать.

Что известно об ударе россиян 23 ноября?