Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что удар пришелся и по частному сектору Харькова, погибло четыре человека, из них трое – это женщины, самой молодой – 21 год.

Смотрите также Почти 40 попаданий, есть жертвы: сколько целей выпустила Россия по Украине, и как отработала ПВО

Россия атаковала Харьков дронами: какие последствия?

Во время атаки харьковчане пытались спастись. Так, в частном секторе женщина выбежала на улицу, но погибла от удара вражеского БпЛА. Семь домов уничтожено, еще 30 – повреждены. К медикам за помощью обратились 17 человек. Сейчас в медучреждении остаются двое мужчин, которые пострадали в результате российского обстрела.

Удар беспилотника сильно разбивает частные дома. К тому же вспыхнули на местах пожара, это не позволяло сразу броситься на поиск людей. Еще одна жертва – это мужчина. Он был охранником частного гражданского предприятия,

– рассказала корреспондентка.

Под прицелом российских дронов оказались и объекты критической инфраструктуры Харькова. В момент попаданий в определенных районах города были перебои с электро– и водоснабжением. По состоянию на утро 24 ноября в Харькове внесены изменения в работу электротранспорта.

На местах прилетов работают коммунальные служи. По возможности происходит замена оконных проемов, проверка состояния крыш для проведения ремонта. Сегодня в городе дождь, поэтому есть потребность в восстановлении поврежденного жилья, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Из-за атаки дронов потерял свое жилье 71-летний харьковчанин, ему возвращаться уже некуда.

Подошел к окну посмотреть и произошел удар. Я отвернулся. На меня пошло все стекло. Потом почувствовал запах дыма, я вышел. Перед этим было несколько сильных ударов, потолок колыхался, думал, что потолок упадет от ударов,

– рассказал Владимир Кравцов, пострадавший.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что проводился обход домов. Он отметил, что разрушения значительные и надо было убедиться, не остаются ли еще под завалами люди.

Куда Россия направила дроны 24 ноября?