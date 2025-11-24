Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що удар прийшовся і по приватному сектору Харкова, загинуло четверо людей, з них троє – це жінки, наймолодшій – 21 рік.

Росія атакувала Харків дронами: які наслідки?

Під час атаки харків'яни намагалися врятуватись. Так, у приватному секторі жінка вибігла на вулицю, але загинула від удару ворожого БпЛА. Сім будинків знищено, ще 30 – пошкоджені. До медиків по допомогу звернулись 17 людей. Наразі в медзакладі залишаються двоє чоловіків, які постраждали внаслідок російського обстрілу.

Удар безпілотника сильно розбиває приватні будинки. До того ж спалахнули на місцях пожежі, це не давало змоги одразу кинутися на пошук людей. Ще одна жертва – це чоловік. Він був охоронцем приватного цивільного підприємства,

– розповіла кореспондентка.

Під прицілом російських дронів опинилися і об'єкти критичної інфраструктури Харкова. В мить влучань в певних районах міста були перебої з електро– і водопостачанням. Станом на ранок 24 листопада в Харкові внесені зміни в роботу електротранспорту.

На місцях прильотів працюють комунальні служи. По можливості відбувається заміна віконних отворів, перевірка стану дахів для проведення ремонту. Сьогодні в місті дощ, тож є потреба у відновленні пошкодженого житла, аби люди могли повернутися в свої будинки. Через атаку дронів втратив своє житло 71-річний харків'янин, йому повертатись вже нікуди.

Підійшов до вікна подивитися і стався удар. Я відвернувся. На мене пішло все скло. Потім відчув запах диму, я вийшов. Перед цим було кілька сильних ударів, стеля колихалася, думав, що стеля впаде від ударів,

– розповів Володимир Кравцов, потерпілий.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що проводився обхід будинків. Він наголосив на тому, що руйнування значні й треба було пересвідчитися, чи не залишаються ще під завалами люди.

