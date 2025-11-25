Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Смотрите также Массированная атака "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и "Шахедами": где двигались вражеские цели
Что известно о взрывах в Харькове?
Отметим, что в 14:18 в Воздушных силах сообщали об опасности для региона. В частности, там информировали о движении вражеских БпЛА, приближавшихся к Харькову с северо-запада.
Буквально через несколько минут в ВС указали и об угрозе удара КАБами.
"Пуски КАБ на Харьковщину", – добавили там.
Первый взрыв в Харькове прогремел в 14:24. После этого сразу прозвучало еще несколько взрывов.
Предварительно, есть попадание на территории Малоданиловской громады, о чем сообщил ее глава Александр Гололобов.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
По состоянию на 14:25 в регионе все еще сохраняется угроза вражеского удара. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Смотрите также Харьков был под массированной атакой России: возросло количество жертв и пострадавших из-за попадания
Атака по Украине: основное
В ночь на 25 ноября россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Враг применил ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования, в частности – 22 ракеты и 464 БпЛА различных типов.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.