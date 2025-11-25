Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Харькове?

Отметим, что в 14:18 в Воздушных силах сообщали об опасности для региона. В частности, там информировали о движении вражеских БпЛА, приближавшихся к Харькову с северо-запада.

Буквально через несколько минут в ВС указали и об угрозе удара КАБами.

"Пуски КАБ на Харьковщину", – добавили там.

Первый взрыв в Харькове прогремел в 14:24. После этого сразу прозвучало еще несколько взрывов.

Предварительно, есть попадание на территории Малоданиловской громады, о чем сообщил ее глава Александр Гололобов.

По состоянию на 14:25 в регионе все еще сохраняется угроза вражеского удара. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

