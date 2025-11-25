Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Масована атака "Кинджалами", "Калібрами", "Іскандерами" та "Шахедами": де рухалися ворожі цілі

Що відомо про вибухи в Харкові?

Зазначимо, що о 14:18 в Повітряних силах повідомляли про небезпеку для регіону. Зокрема, там інформували про рух ворожих БпЛА, що наближалися до Харкова з північного заходу.

Буквально через декілька хвилин в ПС вказали і про загрозу удару КАБами.

"Пуски КАБ на Харківщину", – додали там.

Перший вибух в Харкові пролунав о 14:24. Після цього відразу пролунало ще декілька вибухів.

Попередньо, є влучання на території Малоданилівської громади, про що повідомив її очільник Олександр Гололобов.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Станом на 14:25 в регіоні все ще зберігається загроза ворожого удару. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Дивіться також Харків був під масованою атакою Росії: зросла кількість жертв і постраждалих через влучання

Атака по Україні: основне