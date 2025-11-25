Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Харкові?
Зазначимо, що о 14:18 в Повітряних силах повідомляли про небезпеку для регіону. Зокрема, там інформували про рух ворожих БпЛА, що наближалися до Харкова з північного заходу.
Буквально через декілька хвилин в ПС вказали і про загрозу удару КАБами.
"Пуски КАБ на Харківщину", – додали там.
Перший вибух в Харкові пролунав о 14:24. Після цього відразу пролунало ще декілька вибухів.
Попередньо, є влучання на території Малоданилівської громади, про що повідомив її очільник Олександр Гололобов.
Станом на 14:25 в регіоні все ще зберігається загроза ворожого удару. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Атака по Україні: основне
У ніч проти 25 листопада росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування, зокрема – 22 ракети та 464 БпЛА різних типів.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.