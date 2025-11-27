Розминувся зі смертю, – 77-річний харків'янин про страшний удар, який знищив його будинок

Ввечері 23 листопада російський дрон знищив у Харкові будинок пенсіонера Володимира Кравцова. Чоловіка вдалося витягти зі зруйнованої оселі й він дивом залишився майже неушкодженим.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, пану Володимиру 77 років. Він наголошує, що від вирви безпілотника його розділяло лише 3 метри.

Дивіться також У Харкові прогриміли численні вибухи

Втратив свій дім через Росію

Пан Володимир не має навіть віддалених родичів, він повністю самотній. Попри це зберігає оптимізм, залишається надзвичайно щирою та позитивною людиною, яка вдячна за кожну передану йому річ.

Зараз міська влада дала йому кімнату в гуртожитку. За це він дуже вдячний. Від його дому майже нічого не залишилося. Пожежу загасити було дуже складно, адже Росія продовжувала атакувати безпілотниками цю саму територію. Через це рятувальникам треба було ховатися, тому пожежу не змогли загасити вчасно.

Будинок досить старий, він вигорів швидко. Але для пана Володимира дім є дуже важливим. Тут виріс його дідусь, батько, все життя тут жив він. Тому просить усіх небайдужих допомогти йому повернутися до рідної оселі.

Важливо! Кожен може підтримати пана Володимира. Для цього волонтери створили банку, щоб він міг знайти собі оселю. Частина суми вже зібрана, а допомога небайдужих українців дозволить повністю закрити збір. Долучитися до нього можна за посиланням або за номером карти – 4874 1000 2047 8486

Попри немалий вік, чоловік готовий сам будувати новий дім. Він приходить до зруйнованої оселі й шукає речі, які могли вціліти. Уже зміг знайти взуття та куртку. Але найбільше дякує людям, які так його підтримують.

"На 2 хвилини розминувся зі смертю"

Чоловік наголошує, що нікому не вкладається в голову, як Росія могла атакувати центр міста, якщо тут живе так багато людей. Він пригадав, що 23 листопада спершу пролунали 2 удари, на місце прибули пожежники й почали роботу.

Через вікно пан Володимир побачив, що навколо все горіло. Тоді до нього прийшов сусід, який розповів, що росіяни знесли 2 будинки. Чоловіки розмовляли кілька хвилин і тоді сусід пішов.

А через 2 хвилини знову удар. Якби він на ці 2 хвилини затримався, то ми б тут двоє і загинули. На 2 хвилини ми розминулися зі смертю,

– сказав власник знищеного дому Володимир Кравцов.

Він додав, що сидів у будинку на ліжку, коли пролунав ще один вибух. Але колоди й цегла були міцні – це його врятувало. Пан Володимир зміг ухилитися, але все скло полетіло на нього, посікло руки.

Я знайшов дві сорочки, забрав. Чоботи взяв зимові, туфлі нові. Зараз мені дзвонять багато добрих людей, пропонують свою допомогу.. А дехто особисто підходить до мене… гарні дуже люди. Дай їм Бог здоров'я,

– сказав чоловік.

Він дуже хоче все відновити й не припиняє дякувати волонтерам, які сьогодні ним опікуються. Якщо відремонтувати дім не вийде, тоді потрібно буде купити оселю, в якій пенсіонер зміг би жити. Для цього триває збір.

Будинок пана Володимира / Скриншоти з відео

Варто зауважити, що чоловік все життя присвятив спорту. Працював футбольним тренером. Кажуть, що зараз він такий міцний і позитивний, тому що звик до перемог та падінь, тому не думає здаватися.

Після атаки він ледь не щодня приходить до свого згорілого будинку, все роздивляється, думає як його відбудувати, шукає вцілілі речі. Він наголошує, що не знає імен всіх людей, які йому допомагають, але просить усім їм подякувати. Підтримка небайдужих і віра чоловіка в краще – дають йому впевненість, що все вдасться зробити.

Що відомо про удар росіян 23 листопада?