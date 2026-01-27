"Схватила троих детей и выбежала": харьковчане описали страшный обстрел города из РСЗО

Харьков вечером 26 января оказался под комбинированной атакой России, которая направила ракеты и дроны на город. Враг ударил по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". В последнее время именно такой РСЗО враг атакует Харьков.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что из-за обстрела повреждены почти 20 жилых домов. Россияне били по энергетике, лицею, школе, детсаду, жилому сектору.

Атака на Харьков: какие последствия удара?

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что было попадание трех ракет по Индустриальному району города. По его словам, удар пришелся по энергообъекту, который заживлял Харьков. Оборудование существенно повреждено.

Одно из попаданий произошло по учебному заведению, который имел много корпусов. Произошли разрушения и пожар. В одном из корпусов загорелся второй этаж, в другой части здания повреждена крыша. Во всех корпусах выбило окна, двери. Спасатели пытались помочь тем людям, которые находились в этом лицее.

"Там был охранник, у него сотрясение мозга из-за прилета в соседнем корпусе учебного заведения. Еще там находилась одна работница, у нее острая реакция на стресс. За помощью к медикам обратился также 78-летний мужчина, у него такой же диагноз", – озвучила Черненко.

Здание учебного заведения серьезно повреждено. С начала полномасштабной войны оно уже страдало от обстрелов и там проводился ремонт. Сейчас лицей в нем нуждается снова. Жители соседних с заведением домов во время воздушной тревоги находились в укрытиях, они сильно испугались, ведь настолько близких с их домами ударов еще не было.

Я вообще ничего не слышала. Старший сын мне сказал, что летит ракета на город. Младший спал, еще есть средняя дочь. Схватила троих детей и выбежала в туалет. Как только мы закрыли дверь, произошел громкий взрыв, очень страшный. Я такой впервые услышала. Потом начал свет мигать, позже исчез. Мы быстро оделись, соседи тоже и выбежали вниз,

– рассказала Марина, жительница поврежденного дома.

Кроме того, что в результате атаки повреждено много зданий, есть значительные поражения энергетики. Из-за этого почти весь город и область вечером 26 января остались без электроснабжения. Утром 27 января в облэнерго сообщили, что удалось стабилизировать ситуацию, вернуть свет, но действуют плановые и аварийные отключения.

Кроме трех пострадавших в Харькове, зафиксировано пятеро пострадавших в Харьковской области (Чугуевщина, Купянщина), а в Золочевской громаде погиб 35-летний мужчина.

