"Схопила трьох дітей і вибігла": харків'яни описали страшний обстріл міста з РСЗВ

Харків ввечері 26 січня опинився під комбінованою атакою Росії, яка спрямувала ракети й дрони на місто. Ворог вгатив по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Останнім часом саме такою РСЗВ ворог атакує Харків.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що через обстріл пошкоджені майже 20 житлових будинків. Росіяни били по енергетиці, ліцею, школі, дитсадку, житловому сектору.

Атака на Харків: які наслідки удару?

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що було влучання трьох ракет по Індустріальному району міста. З його слів, удар прийшовся по енергооб'єкту, який заживлював Харків. Обладнання суттєво пошкоджене.

Одне з влучань відбулося по навчальному закладу, який мав багато корпусів. Сталися руйнації та пожежа. В одному з корпусів зайнявся другий поверх, в іншій частині будівлі пошкоджений дах. В усіх корпусах вибило вікна, двері. Рятувальники намагалися допомогти тим людям, які перебували в цьому ліцеї.

"Там був охоронець, в нього струс мозку через приліт в сусідньому корпусі навчального закладу. Ще там перебувала одна працівниця, в неї гостра реакція на стрес. За допомогою до медиків звернувся також 78-річний чоловік, в нього такий же діагноз", – озвучила Черненко.

Будівля навчального закладу серйозно пошкоджена. Від початку повномасштабної війни вона вже страждала від обстрілів й там проводився ремонт. Нині ліцей його потребує знову. Жителі сусідніх з закладом будинків під час повітряної тривоги перебували в укриттях, вони сильно перелякалися, адже настільки близьких з їх домівками ударів ще не було.

Я взагалі нічого не чула. Старший син мені сказав, що летить ракета на місто. Молодший спав, ще є середня донька. Схопила трьох дітей і вибігла в туалет. Тільки-но ми зачинили двері, стався гучний вибух, дуже страшний. Я такий вперше почула. Потім почало світло мерехтіти, згодом зникло. Ми швидко вдяглися, сусіди теж і вибігли вниз,

– розповіла Марина, мешканка пошкодженого будинку.

Окрім того, що внаслідок атаки пошкоджено багато будівель, є значні ураження енергетики. Через це майже все місто та область ввечері 26 січня залишились без електропостачання. Вранці 27 січня в обленерго повідомили, що вдалося стабілізувати ситуацію, повернути світло, але діють планові та аварійні вимкнення.

Окрім трьох постраждалих в Харкові, зафіксовано п'ятеро потерпілих в Харківській області (Чугуївщина, Куп'янщина), а в Золочівській громаді загинув 35-річний чоловік.

Обстріли України 27 січня: що відомо?