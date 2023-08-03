Россия повторно ударила по Херсону: пострадали спасатели, тушившие пожар в церкви

С утра 3 августа российский враг дважды обстрелял Херсон. В результате этого пострадали работники ГСЧС Украины.

Таким образом, враг обстреливает спасателей с первых дней полномасштабного вторжения. Сегодняшнее утро, к сожалению, не исключение.

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Оккупанты ударили по Херсону повторно

Как стало известно, в Херсоне во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел.

К сожалению, в результате обстрела пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Кроме этого, повреждена спецтехника.

Последствия удара по Херсону / фото ГСЧС Украины

Отметим, что также с утра 3 августа российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали.

39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь.

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