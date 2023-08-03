Росія повторно вдарила по Херсону: постраждали рятувальники, які гасили пожежу в церкві
Джерело:ДСНС України
Зранку 3 серпня російський ворог двічі обстріляв Херсон. Унаслідок цього постраждали працівники ДСНС України.
Таким чином, ворог обстрілює рятувальників з перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогоднішній ранок, на жаль, не є виключенням.
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Окупанти вдарили по Херсону повторно
Як стало відомо, у Херсоні під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.
На жаль, унаслідок обстрілу постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна допомога.
Окрім цього, пошкоджена спецтехніка.
Наслідки удару по Херсону / фото ДСНС України
Зауважимо, що також зранку 3 серпня російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували.
39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.
Росія масовано обстрілює Херсонщину: останні новини
- На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, ПТРК та авіації.
- По місту Херсон ворог випустив 72 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення двох банків та консульства, територію слідчого ізолятора у місті Херсоні.
- На жаль, через російську агресію двоє людей дістали поранення.
- Близько 3:20 2 серпня окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники. Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці.
- Окрім цього, окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала.
- 1 серпня окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили й в один з медзакладів міста. Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестрички – травмована щелепа, їй надають меддопомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії.