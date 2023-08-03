Таким чином, ворог обстрілює рятувальників з перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогоднішній ранок, на жаль, не є виключенням.

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Окупанти вдарили по Херсону повторно

Як стало відомо, у Херсоні під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл.

На жаль, унаслідок обстрілу постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна допомога.

Окрім цього, пошкоджена спецтехніка.

Наслідки удару по Херсону / фото ДСНС України

Зауважимо, що також зранку 3 серпня російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували.

39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя.

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