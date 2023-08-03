Таким образом, враг обстреливает спасателей с первых дней полномасштабного вторжения. Сегодняшнее утро, к сожалению, не исключение.
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Оккупанты ударили по Херсону повторно
Как стало известно, в Херсоне во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел.
К сожалению, в результате обстрела пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая помощь.
Кроме этого, повреждена спецтехника.
Последствия удара по Херсону / фото ГСЧС Украины
Отметим, что также с утра 3 августа российская армия обстреляла церковь в центре Херсона. Ранены три пассажира троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали.
39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь.
Россия массированно обстреливает Херсонщину: последние новости
- В Херсонской области за минувшие сутки противник осуществил 55 обстрелов, выпустив 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, ПТРК и авиации.
- По городу Херсон враг выпустил 72 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; помещения двух банков и консульства, территорию следственного изолятора в городе Херсон.
- К сожалению, из-за российской агрессии два человека получили ранения.
- Около 3:20 2 августа оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг в очередной раз прицельно бил по домам горожан. В местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Ранения получили два человека. В среднем состоянии тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.
- Кроме этого, оккупанты ударили по банковскому помещению, а также дому 78-летней херсонки. Здание получило повреждения, чудом женщина не пострадала.
- 1 августа оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали и в одно из медучреждений города. Смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестрички – травмированная челюсть, ей оказывают медпомощь. Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии.