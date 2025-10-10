Спасатели показали кадры разбитой высотки в Печерском районе Киева
- Ночью 10 октября российские войска атаковали Киев, обломки дрона попали в многоэтажку в Печерском районе.
- В результате атаки пострадали 10 жителей, самой старой женщине – 88 лет, и еще один человек получил травмы в Голосеевском районе.
Ночью 10 октября российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В Печерском районе столицы обломки вражеского дрона попали в многоэтажку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КАРС "Киевская служба спасения".
Смотрите также Киев впервые за долгое время погрузился в темноту после массированной атаки: апокалиптические кадры
Какие последствия атаки в Печерском районе?
Сейчас спасатели ликвидируют последствия ночной атаки на Киев: в пострадавшем доме на высоких этажах демонтируют поврежденные элементы фасада, аварийные конструкции балконов и оконных рам.
В многоэтажке в Печерском районе, где от попаданий загорелись шестой и седьмой этажи, спасатели помогли пожарным в обследовании помещений и поиске пострадавших,
– говорится в сообщении.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 13 спасателей, три аварийно-спасательных взвода и пять единиц техники.
Спасатели работают над ликвидацией последствий / Фото: "Киевская служба спасения"
По данным полиции, пострадало 10 жителей дома в Печерском районе, самой старшей женщине – 88 лет. Также еще один человек получил травмы в Голосеевском районе столицы.
Фотограф Ян Доброносов также показал, как выглядит одна из квартир, которая пострадала в результате вражеского обстрела.
Квартиры существенно пострадали во время атаки: смотрите видео
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Россия массированно атаковала Украину: последние новости
В ночь на 10 октября под атакой агрессора были крупные энергообъекты в разных городах, а также трансформаторы на Черниговщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
В результате атаки более 5800 жилых домов (многоквартирные, частные) в Киеве остались без света. Кроме того, на Левом берегу города тяжелой остается ситуация и с водоснабжением.