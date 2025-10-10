Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КАРС "Киевская служба спасения".

Какие последствия атаки в Печерском районе?

Сейчас спасатели ликвидируют последствия ночной атаки на Киев: в пострадавшем доме на высоких этажах демонтируют поврежденные элементы фасада, аварийные конструкции балконов и оконных рам.

В многоэтажке в Печерском районе, где от попаданий загорелись шестой и седьмой этажи, спасатели помогли пожарным в обследовании помещений и поиске пострадавших,

– говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 13 спасателей, три аварийно-спасательных взвода и пять единиц техники.

Спасатели работают над ликвидацией последствий / Фото: "Киевская служба спасения"

По данным полиции, пострадало 10 жителей дома в Печерском районе, самой старшей женщине – 88 лет. Также еще один человек получил травмы в Голосеевском районе столицы.

Фотограф Ян Доброносов также показал, как выглядит одна из квартир, которая пострадала в результате вражеского обстрела.

Квартиры существенно пострадали во время атаки: смотрите видео

