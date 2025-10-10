Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КАРС "Київська служба порятунку".

Які наслідки атаки в Печерському районі?

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки на Київ: у постраждалому будинку на високих поверхах демонтують пошкоджені елементи фасаду, аварійні конструкції балконів та віконних рам.

У багатоповерхівці в Печерському районі, де від влучань загорілися шостий і сьомий поверхи, рятувальники допомогли вогнеборцям в обстеженні помешкань та пошуку постраждалих,

– йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучили 13 рятувальників, три аварійно-рятувальні взводи та п'ять одиниць техніки.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків / Фото: "Київська служба порятунку"

За даними поліції, постраждало 10 жителів будинку в Печерському районі, найстарішій жінці – 88 років. Також ще одна людина зазнала травм у Голосіївському районі столиці.

Фотограф Ян Доброносов також показав, як виглядає одна з квартир, яка постраждала в наслідок ворожого обстрілу.

Квартири суттєво постраждали під час атаки: дивіться відео

