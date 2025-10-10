Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КАРС "Київська служба порятунку".
Які наслідки атаки в Печерському районі?
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки на Київ: у постраждалому будинку на високих поверхах демонтують пошкоджені елементи фасаду, аварійні конструкції балконів та віконних рам.
У багатоповерхівці в Печерському районі, де від влучань загорілися шостий і сьомий поверхи, рятувальники допомогли вогнеборцям в обстеженні помешкань та пошуку постраждалих,
– йдеться в повідомленні.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучили 13 рятувальників, три аварійно-рятувальні взводи та п'ять одиниць техніки.
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків / Фото: "Київська служба порятунку"
За даними поліції, постраждало 10 жителів будинку в Печерському районі, найстарішій жінці – 88 років. Також ще одна людина зазнала травм у Голосіївському районі столиці.
Фотограф Ян Доброносов також показав, як виглядає одна з квартир, яка постраждала в наслідок ворожого обстрілу.
Квартири суттєво постраждали під час атаки: дивіться відео
Росія масовано атакувала Україну: останні новини
В ніч проти 10 жовтня під атакою агресора були великі енергооб'єкти в різних містах, а також трансформатори на Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині.
Загалом ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Внаслідок атаки понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) у Києві залишилися без світла. Крім того, на Лівому березі міста важкою залишається ситуація і з водопостачанням.