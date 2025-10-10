Укр Рус
10 жовтня, 15:01
3

Рятувальники показали кадри розтрощеної висотки у Печерському районі Києва

Поліна Буянова
Основні тези
  • Вночі 10 жовтня російські війська атакували Київ, уламки дрона влучили у багатоповерхівку в Печерському районі.
  • Внаслідок атаки постраждало 10 жителів, найстарішій жінці – 88 років, і ще одна людина зазнала травм у Голосіївському районі.

Вночі 10 жовтня російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. У Печерському районі столиці уламки ворожого дрона влучили у багатоповерхівку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КАРС "Київська служба порятунку".

Які наслідки атаки в Печерському районі?

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки на Київ: у постраждалому будинку на високих поверхах демонтують пошкоджені елементи фасаду, аварійні конструкції балконів та віконних рам.

У багатоповерхівці в Печерському районі, де від влучань загорілися шостий і сьомий поверхи, рятувальники допомогли вогнеборцям в обстеженні помешкань та пошуку постраждалих, 
– йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучили 13 рятувальників, три аварійно-рятувальні взводи та п'ять одиниць техніки.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків / Фото: "Київська служба порятунку"

За даними поліції, постраждало 10 жителів будинку в Печерському районі, найстарішій жінці – 88 років. Також ще одна людина зазнала травм у Голосіївському районі столиці.

Фотограф Ян Доброносов також показав, як виглядає одна з квартир, яка постраждала в наслідок ворожого обстрілу.

Квартири суттєво постраждали під час атаки: дивіться відео

Росія масовано атакувала Україну: останні новини

  • В ніч проти 10 жовтня під атакою агресора були великі енергооб'єкти в різних містах, а також трансформатори на Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині.
     

  • Загалом ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
     

  • Внаслідок атаки понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) у Києві залишилися без світла. Крім того, на Лівому березі міста важкою залишається ситуація і з водопостачанням.