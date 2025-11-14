Укр Рус
Новости Украины Там была его семья: в Киеве спасатель тушил пожар в собственной квартире после атаки
14 ноября, 13:03
2

Там была его семья: в Киеве спасатель тушил пожар в собственной квартире после атаки

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 14 ноября в Киеве массированный обстрел вызвал пожары во многих районах города, в частности в Деснянском.
  • Спасатель тушил свою собственную квартиру после обстрела, а его семья, была вынуждена эвакуироваться.

Киев 14 ноября снова оказался под комбинированным обстрелом россиян. В результате атаки возникали пожары почти в каждом районе столицы.

Один из спасателей ликвидировал возгорание в собственной квартире в Деснянском районе. Об этом очевидцы обстрела рассказали Суспильному, передает 24 Канал.

Спасатель тушил свою квартиру после атаки

В Деснянском районе столицы российский обстрел 14 ноября вызвал едва ли не самые большие разрушения в городе.

Жители рассказали, что на шестом этаже проживала семья спасателя. Мужчина выехал тушить пожар, который вспыхнул после попадания российской цели в его дом. Его семье удалось выбраться из квартиры после обстрела.

У них еще двое детей 5 лет и 8 месяцев, выбегали из квартиры раздетые, без курток. Люди уже на улице давали им одежду,
– добавили соседи.

Очевидцы также сообщили, что часть жителей полностью потеряла жилье.

Какие последствия ночного террора Киева?

  • В общем известно, что большинство вражеских целей летело на столицу. Последствия атаки сейчас фиксируют в 8 районах столицы.

  • По предварительным данным, взрыв повредил конструкции между четвертым и восьмым этажами в доме в Деснянском районе. Повреждено более 30 домов по городу, произошло возгорание на территории школы и больницы, а также враг ударил по теплосети.

  • Этой ночью, 14 ноября, Россия убила 5 человек. Еще 34 человека пострадали, среди которых есть дети и беременная женщина.