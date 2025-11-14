Один из спасателей ликвидировал возгорание в собственной квартире в Деснянском районе. Об этом очевидцы обстрела рассказали Суспильному, передает 24 Канал.
Смотрите также Вражеский обстрел Киева: возросло количество жертв и пострадавших, среди них – дети
Спасатель тушил свою квартиру после атаки
В Деснянском районе столицы российский обстрел 14 ноября вызвал едва ли не самые большие разрушения в городе.
Жители рассказали, что на шестом этаже проживала семья спасателя. Мужчина выехал тушить пожар, который вспыхнул после попадания российской цели в его дом. Его семье удалось выбраться из квартиры после обстрела.
У них еще двое детей 5 лет и 8 месяцев, выбегали из квартиры раздетые, без курток. Люди уже на улице давали им одежду,
– добавили соседи.
Очевидцы также сообщили, что часть жителей полностью потеряла жилье.
Какие последствия ночного террора Киева?
В общем известно, что большинство вражеских целей летело на столицу. Последствия атаки сейчас фиксируют в 8 районах столицы.
По предварительным данным, взрыв повредил конструкции между четвертым и восьмым этажами в доме в Деснянском районе. Повреждено более 30 домов по городу, произошло возгорание на территории школы и больницы, а также враг ударил по теплосети.
Этой ночью, 14 ноября, Россия убила 5 человек. Еще 34 человека пострадали, среди которых есть дети и беременная женщина.