Один из спасателей ликвидировал возгорание в собственной квартире в Деснянском районе. Об этом очевидцы обстрела рассказали Суспильному, передает 24 Канал.

Спасатель тушил свою квартиру после атаки

В Деснянском районе столицы российский обстрел 14 ноября вызвал едва ли не самые большие разрушения в городе.

Жители рассказали, что на шестом этаже проживала семья спасателя. Мужчина выехал тушить пожар, который вспыхнул после попадания российской цели в его дом. Его семье удалось выбраться из квартиры после обстрела.

У них еще двое детей 5 лет и 8 месяцев, выбегали из квартиры раздетые, без курток. Люди уже на улице давали им одежду,

– добавили соседи.

Очевидцы также сообщили, что часть жителей полностью потеряла жилье.

Какие последствия ночного террора Киева?