Один з рятувальників ліквідував займання у власній квартирі в Деснянському районі. Про це очевидці обстрілу розповіли Суспільному, передає 24 Канал.

Рятувальник гасив свою квартиру після атаки

У Деснянському районі столиці російський обстріл 14 листопада спричинив чи не найбільші руйнування в місті.

Мешканці розповіли, що на шостому поверсі проживала сім'я рятувальника. Чоловік виїхав гасити пожежу, яка спалахнула після влучання російської цілі в його будинок. Його родині вдалось вибратись з квартири після обстрілу.

У них ще двоє дітей 5 років та 8 місяців, вибігали з квартири роздіті, без курток. Люди вже на вулиці давали їм одяг,

– додали сусіди.

Очевидці також повідомили, що частина мешканців повністю втратила житло.

Які наслідки нічного терору Києва?