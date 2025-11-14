Там була його родина: у Києві рятувальник гасив пожежу у власній квартирі після атаки
- 14 листопада в Києві масований обстріл спричинив пожежі у багатьох районах міста, зокрема в Деснянському.
- Рятувальник гасив свою власну квартиру після обстрілу, а його родина, була змушена евакуюватися.
Київ 14 листопада знову опинився під комбінованим обстрілом росіян. Внаслідок атаки виникали пожежі майже у кожному районі столиці.
Один з рятувальників ліквідував займання у власній квартирі в Деснянському районі. Про це очевидці обстрілу розповіли Суспільному, передає 24 Канал.
Рятувальник гасив свою квартиру після атаки
У Деснянському районі столиці російський обстріл 14 листопада спричинив чи не найбільші руйнування в місті.
Мешканці розповіли, що на шостому поверсі проживала сім'я рятувальника. Чоловік виїхав гасити пожежу, яка спалахнула після влучання російської цілі в його будинок. Його родині вдалось вибратись з квартири після обстрілу.
У них ще двоє дітей 5 років та 8 місяців, вибігали з квартири роздіті, без курток. Люди вже на вулиці давали їм одяг,
– додали сусіди.
Очевидці також повідомили, що частина мешканців повністю втратила житло.
Які наслідки нічного терору Києва?
Загалом відомо, що більшість ворожих цілей летіла на столицю. Наслідки атаки наразі фіксують у 8 районах столиці.
За попередніми даними, вибух пошкодив конструкції між четвертим і восьмим поверхами в будинку в Деснянському районі. Пошкоджено понад 30 будинків по місту, сталось займання на території школи та лікарні, а також ворог вдарив по тепломережі.
Цієї ночі, 14 листопада, Росія вбила 5 людей. Ще 34 особи постраждали, серед яких є діти та вагітна жінка.