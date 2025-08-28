"Шахед" прилетел в многоэтажку в Киеве: жительница показала последствия в ее доме
- В Киеве "Шахед" попал в квартиру, жители спаслись, спрятавшись в коридоре.
- Попадание вызвало пожар на нижнем этаже, но жители смогли деблокировать двери и выйти.
В квартиру в Киеве прилетел "Шахед". Жительница показала свой дом после российского удара.
Киевлянке удалось спастись благодаря тому, что спряталась за стеной коридора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Что произошло с квартирой киевлянки после попадания "Шахеда"?
В Киеве российский "Шахед" прилетел прямо в квартиру местной жительницы. Ее семью спасло то, что они спрятались за стеной в коридоре. Двери из квартиры заблокировало от ударной волны. Интересно, что едва ли не единственная уцелевшая вещь в ее доме – это бутылки шампанского.
Она уточнила, что "Шахед" попал в этаж ниже. Там начался пожар, дым охватил и их дом. Дверь удалось деблокировать и выйти из квартиры, которую охватывал дым.
В Киеве "Шахед" попал в многоквартирный дом: смотрите видео
Киевлянка показывает последствия попадания "Шахеда" в ее квартиру: смотрите видео
Что известно о ночном обстреле Киева?
Ночью 28 августа Россия осуществила комбинированный удар по Киеву, уничтожив часть пятиэтажки на улице Бориспольской в Дарницком районе.
По состоянию на 14:05, по данным Тимура Ткаченко, известно о 16 погибших. Среди них 4 ребенка. 38 человек получили травмы различной тяжести. Среди них – 10 несовершеннолетних – от 7 до 17 лет. Известно, что одного ребенка деблокировали на месте удара, двое – умерли в больнице от сверхсложных травм.
Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. В столице работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта", верхолазы, психологи и парамедики. Для тушения пожаров привлекали авиацию.
От российских ударов пострадало здание представительства Евросоюза в Киеве, что является, к слову, нарушением Венской конвенции. Сибига призвал мировых лидеров отреагировать на очередной массированный обстрел. Ночной обстрел осудила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.