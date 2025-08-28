В квартиру в Киеве прилетел "Шахед". Жительница показала свой дом после российского удара.

Киевлянке удалось спастись благодаря тому, что спряталась за стеной коридора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Что произошло с квартирой киевлянки после попадания "Шахеда"?

В Киеве российский "Шахед" прилетел прямо в квартиру местной жительницы. Ее семью спасло то, что они спрятались за стеной в коридоре. Двери из квартиры заблокировало от ударной волны. Интересно, что едва ли не единственная уцелевшая вещь в ее доме – это бутылки шампанского.

Она уточнила, что "Шахед" попал в этаж ниже. Там начался пожар, дым охватил и их дом. Дверь удалось деблокировать и выйти из квартиры, которую охватывал дым.

В Киеве "Шахед" попал в многоквартирный дом: смотрите видео

Киевлянка показывает последствия попадания "Шахеда" в ее квартиру: смотрите видео

Что известно о ночном обстреле Киева?