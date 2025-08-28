Киевлянке удалось спастись благодаря тому, что спряталась за стеной коридора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Что произошло с квартирой киевлянки после попадания "Шахеда"?

В Киеве российский "Шахед" прилетел прямо в квартиру местной жительницы. Ее семью спасло то, что они спрятались за стеной в коридоре. Двери из квартиры заблокировало от ударной волны. Интересно, что едва ли не единственная уцелевшая вещь в ее доме – это бутылки шампанского.

Она уточнила, что "Шахед" попал в этаж ниже. Там начался пожар, дым охватил и их дом. Дверь удалось деблокировать и выйти из квартиры, которую охватывал дым.

Киевлянка показывает последствия попадания "Шахеда" в ее квартиру: смотрите видео

Что известно о ночном обстреле Киева?