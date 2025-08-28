Киевлянке удалось спастись благодаря тому, что спряталась за стеной коридора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Смотрите также Ракеты прилетели прямо в жилой дом, – Игнат об особенностях ночного террора
Что произошло с квартирой киевлянки после попадания "Шахеда"?
В Киеве российский "Шахед" прилетел прямо в квартиру местной жительницы. Ее семью спасло то, что они спрятались за стеной в коридоре. Двери из квартиры заблокировало от ударной волны. Интересно, что едва ли не единственная уцелевшая вещь в ее доме – это бутылки шампанского.
Она уточнила, что "Шахед" попал в этаж ниже. Там начался пожар, дым охватил и их дом. Дверь удалось деблокировать и выйти из квартиры, которую охватывал дым.
В Киеве "Шахед" попал в многоквартирный дом: смотрите видео
Киевлянка показывает последствия попадания "Шахеда" в ее квартиру: смотрите видео
Что известно о ночном обстреле Киева?
Ночью 28 августа Россия осуществила комбинированный удар по Киеву, уничтожив часть пятиэтажки на улице Бориспольской в Дарницком районе.
По состоянию на 14:05, по данным Тимура Ткаченко, известно о 16 погибших. Среди них 4 ребенка. 38 человек получили травмы различной тяжести. Среди них – 10 несовершеннолетних – от 7 до 17 лет. Известно, что одного ребенка деблокировали на месте удара, двое – умерли в больнице от сверхсложных травм.
Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. В столице работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта", верхолазы, психологи и парамедики. Для тушения пожаров привлекали авиацию.
От российских ударов пострадало здание представительства Евросоюза в Киеве, что является, к слову, нарушением Венской конвенции. Сибига призвал мировых лидеров отреагировать на очередной массированный обстрел. Ночной обстрел осудила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.