Киянці вдалося врятуватися завдяки тому, що сховалася за стіною коридору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Що сталося з квартирою киянки після влучання "Шахеда"?

У Києві російський "Шахед" прилетів просто у квартиру місцевої мешканки. Її сім'ю врятувало те, що вони сховалися за стіною у коридорі. Двері з квартири заблокувало від ударної хвилі. Цікаво, що чи не єдина вціліла річ в її помешканні – це пляшки шампанського.

Вона уточнила, що "Шахед" влучив у поверх нижче. Там почалася пожежа, дим охопив і їх оселю. Двері вдалося деблокувати та вийти з квартири, яку охоплював дим.

Що відомо про нічний обстріл Києва?