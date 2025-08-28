Киянці вдалося врятуватися завдяки тому, що сховалася за стіною коридору. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Дивіться також Ракети прилетіли просто у житловий будинок, – Ігнат про особливості нічного терору
Що сталося з квартирою киянки після влучання "Шахеда"?
У Києві російський "Шахед" прилетів просто у квартиру місцевої мешканки. Її сім'ю врятувало те, що вони сховалися за стіною у коридорі. Двері з квартири заблокувало від ударної хвилі. Цікаво, що чи не єдина вціліла річ в її помешканні – це пляшки шампанського.
Вона уточнила, що "Шахед" влучив у поверх нижче. Там почалася пожежа, дим охопив і їх оселю. Двері вдалося деблокувати та вийти з квартири, яку охоплював дим.
У Києві "Шахед" влучив у багатоквартирний будинок: дивіться відео
Киянка показує наслідки влучання "Шахеда" у її помешкання: дивіться відео
Що відомо про нічний обстріл Києва?
Вночі 28 серпня Росія здійснила комбінований удар по Києву, знищивши частину п'ятиповерхівки на вулиці Бориспільській в Дарницькому районі.
Станом на 14:05, за даними Тимура Ткаченка, відомо про 16 загиблих. Серед них 4 дитини. 38 осіб зазнали травм різної важкості. Серед них – 10 неповнолітніх – від 7 до 17 років. Відомо, що одну дитину деблокували на місці удару, двоє – померли у лікарні від надскладних травм.
З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. У столиці працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта", верхолази, психологи та парамедики. Для гасіння пожеж залучали авіацію.
Від російських ударів постраждала будівля представництва Євросоюзу в Києві, що є, до слова, порушенням Віденської конвенції. Сибіга закликав світових лідерів відреагувати на черговий масований обстріл. Нічний обстріл засудила очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.