Игнат ответил на хейт о якобы "лжи" по сбитым целям в официальной статистике
- Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ, опроверг обвинения во "лжи" относительно статистики сбитых целей.
- По его словам, за этими цифрами стоит огромная работа десятков тысяч людей Сил обороны, которые ведут противовоздушные бои.
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на комментарии относительно якобы "лжи" в статистике сбитых целей. По его словам, за этими цифрами стоит огромная работа десятков тысяч военных.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.
Как Игнат прокомментировал официальную статистику?
В ночь на 28 августа Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что ПВО сбила/подавила 589 воздушных целей врага:
- 563 беспилотника;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 18 крылатых ракет Х-101.
По словам Юрия Игната, силам ПВО удалось сбить 7 из 9 баллистических ракет, что является очень высоким показателем.
Разве мало тех попаданий, которые официально идут в статистику? Около 30 дронов не было сбито. Есть прямые попадания, точнее 5 ракет, которые официально можно назвать попаданием. Также в десятках локаций сбиты дроны и ракеты, которые никуда не денутся, когда будут падать и наносить ущерб на земле,
– пояснил он.
Игнат отметил, что за этой статистикой стоит огромная работа десятков тысяч людей Сил обороны, которые ведут противовоздушные бои.
Что известно о ночном обстреле Киева?
- Этой ночью вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе Киева, полностью разрушив один из подъездов. По предварительным данным, снаряд попал примерно на уровне третьего-четвертого этажа, что привело к значительным разрушениям и гибели людей.
- Вражеский удар унес жизни по меньшей мере 18 человек. Погибли, в частности, четверо детей. Самой маленькой жертве обстрела – всего три годика.
- В память обо всех погибших в Киеве объявлен день траура. В пятницу, 29 августа, в столице запрещены массовые мероприятия, а также будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.