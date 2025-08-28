Ігнат відповів на хейт про нібито "брехню" щодо збитих цілей в офіційній статистиці
- Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ, спростував звинувачення в "брехні" щодо статистики збитих цілей.
- За його словами, за цими цифрами стоїть величезна робота десятків тисяч людей Сил оборони, які ведуть протиповітряні бої.
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на коментарі щодо нібито "брехні" в статистиці збитих цілей. За його словами, за цими цифрами стоїть величезна робота десятків тисяч військових.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ігната в ефірі телемарафону.
Як Ігнат прокоментував офіційну статистику?
У ніч на 28 серпня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Згодом у Повітряних силах ЗСУ заявили, що ППО збила/подавила 589 повітряних цілей ворога:
- 563 безпілотники;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.
За словами Юрія Ігната, силам ППО вдалося збити 7 із 9 балістичних ракет, що є дуже високим показником.
Хіба мало тих влучань, які офіційно йдуть у статистику? Близько 30 дронів не було збито. Є прямі влучання, точніше 5 ракет, які офіційно можна назвати влучанням. Також в десятках локацій збиті дрони та ракети, які нікуди не дінуться, коли будуть падати та завдавати шкоди на землі,
– пояснив він.
Ігнат наголосив, що за цією статистикою стоїть величезна робота десятків тисяч людей Сил оборони, які ведуть протиповітряні бої.
Що відомо про нічний обстріл Києва?
- Цієї ночі ворожа ракета потрапила у п'ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва, повністю зруйнувавши один із під’їздів. За попередніми даними, снаряд влучив приблизно на рівні третього-четвертого поверху, що призвело до значних руйнувань і загибелі людей.
- Ворожий удар забрав життя щонайменше 18 людей. Загинули, зокрема, четверо дітей. Найменшій жертві обстрілу – всього три рочки.
- У пам'ять про всіх загиблих у Києві оголошено день жалоби. У п'ятницю, 29 серпня, в столиці заборонені масові заходи, а також будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.