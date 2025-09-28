Под ударом были 6 районов: какие последствия российского террора в Киеве
- В Киеве в результате массированного удара пострадали шесть районов, в частности Дарницкий, Святошинский, Голосеевский, Соломенский, Днепровский и Оболонский.
- В результате обстрела произошли разрушения зданий и пожары, сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.
В ночь на 28 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине, под который попал и Киев. Разрушения и последствия обстрела зафиксировали почти на 20 локациях в шести районах города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Какие районы Киева пострадали во время удара?
По словам Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева обломки БпЛА упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частную усадьбу.
У Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар, – его уже ликвидировали. Также в Святошинском районе падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории.
У Голосеевском районе произошло падение обломков вражеских БпЛА на три частных жилых дома.
У Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах пятиэтажки, пожар уже локализовали. Также в результате атаки вспыхнул пожар на 3 – 4 этажах государственного медучреждения и падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку. По данным ГСЧС, речь идет о здании Института кардиологии, где погибли два человека.
Спасатели показали последствия обстрела столицы / Фото: ГСЧС Киева
У Днепровском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание автомобилей на парковке. Пожар ликвидировали.
В Оболонском районе обломки упали в нескольких местах – в частности на нежилые здания, а также, по предварительным данным, рядом с жилыми домами.
Мэр Киева отметил, что сейчас аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки продолжаются.
Что известно о массированной атаке 28 сентября?
Ночью 28 сентября россияне массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Кроме столицы, под ударом оказалась и Киевская область. В результате российской атаки в Фастовском районе пострадали 5 работников предприятия, им оказывают медицинскую помощь.
В Белой Церкви возник пожар на кровле 9-этажки, также повреждены 6 автомобилей. По предварительным данным, 2 женщины (56 и 47 лет) получили острую реакцию на стресс.
Под атакой этой ночью также было Запорожье, россияне нанесли по городу не менее 8 ударов. В одной из многоэтажек произошло возгорание, взрывной волной повреждено одно из учебных заведений.