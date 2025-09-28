У ніч проти 28 вересня Росія завдала масованого удару по Україні, під який потрапив і Київ. Руйнування та наслідки обстрілу зафіксували майже на 20 локаціях у шести районах міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Які райони Києва постраждали під час удару?

За словами Віталія Кличка, в Дарницькому районі Києва уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.

У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа, – її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували у дворі житлового будинку та на відкритій території.

У Голосіївському районі сталося падіння уламків ворожих БпЛА на три приватних житлових будинки.

У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах п'ятиповерхівки, пожежу вже локалізували. Також внаслідок атаки спалахнула пожежа на 3 – 4 поверхах державного медзакладу та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову. За даними ДСНС, йдеться про будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Рятувальники показали наслідки обстрілу столиці / Фото: ДСНС Києва

У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали в кількох місцях – зокрема на нежитлові будівлі, а також, за попередніми даними, поруч із житловими будинками.

Мер Києва наголосив, що наразі аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають.

