В ночь на 28 сентября российские оккупанты массированно обстреляли столицу Украины. Во время атаки захватчики ударили по киевскому детскому саду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Дарницкой райгосадминистрации Александра Ковтунова.

Смотрите также Почти все летело на Киев: ориентировочный маршрут ракет и БпЛА во время атаки 28 сентября

Какие последствия вражеского удара?

В результате очередного террористического акта России, на левом берегу столицы, в Дарницком районе, было попадание в детский сад.

Последствия российского террора / Фото Дарницкой райгосадминистрации

Момент попадания по детскому саду: смотрите видео

Опять враг уничтожает дома наших граждан. В третий раз залетело в детский сад и повреждены рядом окна в жилых домах,

– прокомментировал Александр Ковтунов.

Он подчеркнул, что штаб помощи будет размещен по адресу Ялтинская 24/23.

Враг ударил по детскому саду / Фото Дарницкой райгосадминистрации

Что известно о массированном обстреле Украины ночью 28 сентября?