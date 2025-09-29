В сети показали кадры российского удара по детскому саду во время обстрела Киева
- Россия обстреляла Киев, попав в детский сад в Дарницком районе.
- Повреждены окна в жилых домах рядом, штаб помощи размещен на Ялтинской 24/23.
В ночь на 28 сентября российские оккупанты массированно обстреляли столицу Украины. Во время атаки захватчики ударили по киевскому детскому саду.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Дарницкой райгосадминистрации Александра Ковтунова.
Смотрите также Почти все летело на Киев: ориентировочный маршрут ракет и БпЛА во время атаки 28 сентября
Какие последствия вражеского удара?
В результате очередного террористического акта России, на левом берегу столицы, в Дарницком районе, было попадание в детский сад.
Последствия российского террора / Фото Дарницкой райгосадминистрации
Момент попадания по детскому саду: смотрите видео
Опять враг уничтожает дома наших граждан. В третий раз залетело в детский сад и повреждены рядом окна в жилых домах,
– прокомментировал Александр Ковтунов.
Он подчеркнул, что штаб помощи будет размещен по адресу Ялтинская 24/23.
Враг ударил по детскому саду / Фото Дарницкой райгосадминистрации
Что известно о массированном обстреле Украины ночью 28 сентября?
Напомним, что россияне начали обстрел Украины вечером 27 сентября и продолжили ночью. Враг запустил по Украине ударные БпЛА, крылатые ракеты и баллистику.
Враг массированно атаковал Запорожье. В результате удара известно о по меньшей мере 42 пострадавших, среди раненых также есть трое детей, их госпитализировали.
Вечером в Киеве завершили аварийно-спасательные работы. Известно, что в результате обстрела столицы погибли 4 человека, среди них – ребенок. Еще 13 человек пострадали.