У мережі показали кадри російського удару по дитячому садку під час обстрілу Києва
- Росія обстріляла Київ, влучивши в дитячий садок у Дарницькому районі.
- Пошкоджені вікна в житлових будинках поруч, штаб допомоги розміщено на Ялтинській 24/23.
У ніч проти 28 вересня російські окупанти масовано обстріляли столицю України. Під час атаки загарбники вдарили по київському дитячому садку.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дарницької райдержадміністрації Олександра Ковтунова.
Які наслідки ворожого удару?
Унаслідок чергового терористичного акту Росії, на лівому березі столиці, у Дарницькому районі, було влучання у дитячий садочок.
Наслідки російського терору / Фото Дарницької райдержадміністрації
Момент влучання по дитячому садку: дивіться відео
Знову ворог нищить оселі наших громадян. Втретє залетіло в дитячий садок і пошкоджені поруч вікна в житлових будинках,
– прокоментував Олександр Ковтунов.
Він підкреслив, що штаб допомоги буде розміщено за адресою Ялтинська 24/23.
Ворог ударив по дитячому садку / Фото Дарницької райдержадміністрації
Що відомо про масований обстріл України вночі 28 вересня?
Нагадаємо, що росіяни розпочали обстріл України ввечері 27 вересня та продовжили уночі. Ворог запустив по Україні ударні БпЛА, крилаті ракети та балістику.
Ворог масовано атакував Запоріжжя. Унаслідок удару відомо про щонайменше 42 постраждалих, серед поранених також є троє дітей, їх госпіталізували.
Увечері в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Відомо, що внаслідок обстрілу столиці загинули 4 людини, серед них – дитина. Ще 13 осіб постраждали.