У ніч проти 28 вересня російські окупанти масовано обстріляли столицю України. Під час атаки загарбники вдарили по київському дитячому садку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дарницької райдержадміністрації Олександра Ковтунова.

Які наслідки ворожого удару?

Унаслідок чергового терористичного акту Росії, на лівому березі столиці, у Дарницькому районі, було влучання у дитячий садочок.

Наслідки російського терору / Фото Дарницької райдержадміністрації

Момент влучання по дитячому садку: дивіться відео

Знову ворог нищить оселі наших громадян. Втретє залетіло в дитячий садок і пошкоджені поруч вікна в житлових будинках,

– прокоментував Олександр Ковтунов.

Він підкреслив, що штаб допомоги буде розміщено за адресою Ялтинська 24/23.

Ворог ударив по дитячому садку / Фото Дарницької райдержадміністрації

Що відомо про масований обстріл України вночі 28 вересня?