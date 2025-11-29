В Киеве часть потребителей осталась без тепла из-за российского обстрела
Ночной вражеский обстрел Киева привел к временным перебоям с теплоснабжением в ряде районов столицы. Коммунальные службы уже работают над восстановлением.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Смотрите также В Голосеевском, Соломенском, Шевченковском, Святошинском районах давление воды восстановлено
Какие районы Киева остались без тепла?
В результате массированной атаки россиян часть потребителей в нескольких районах Киева временно осталась без теплоснабжения. Подача тепла пока отсутствует в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах столицы.
Коммунальные службы и ремонтные бригады уже прибыли на места повреждений. Специалисты локализуют последствия атаки, проводят диагностику и восстановительные работы.
Городская администрация уверяет, что тепло вернут в дома сразу после устранения всех повреждений и стабилизации системы.
В каких районах была проблема с водоснабжением?
Вследствие вражеского обстрела по состоянию на 8 утра правобережная часть Киева осталась без воды. Давление в системах водоснабжения значительно снизилось.
Однако уже в 13:30 давление нормализовалось в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах.