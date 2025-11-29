Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Какие районы Киева остались без тепла?

В результате массированной атаки россиян часть потребителей в нескольких районах Киева временно осталась без теплоснабжения. Подача тепла пока отсутствует в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах столицы.

Коммунальные службы и ремонтные бригады уже прибыли на места повреждений. Специалисты локализуют последствия атаки, проводят диагностику и восстановительные работы.

Городская администрация уверяет, что тепло вернут в дома сразу после устранения всех повреждений и стабилизации системы.

В каких районах была проблема с водоснабжением?