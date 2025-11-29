Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМДА.
Дивіться також У Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському, Святошинському районах тиск води відновлено
Які райони Києва залишились без тепла?
Унаслідок масованої атаки росіян частина споживачів у кількох районах Києва тимчасово залишилась без теплопостачання. Подача тепла наразі відсутня в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах столиці.
Комунальні служби та ремонтні бригади вже прибули на місця пошкоджень. Фахівці локалізують наслідки атаки, проводять діагностику та відновлювальні роботи.
Міська адміністрація запевняє, що тепло повернуть в домівки одразу після усунення всіх пошкоджень і стабілізації системи.
У яких районах була проблема із водопостачанням?
Внаслідок ворожого обстрілу станом на 8 ранку правобережна частина Києва залишилась без води. Тиск в системах водопостачання значно знизився.
Однак вже о 13:30 тиск нормалізували в Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Святошинському районах.