Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМДА.

Дивіться також У Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському, Святошинському районах тиск води відновлено

Які райони Києва залишились без тепла?

Унаслідок масованої атаки росіян частина споживачів у кількох районах Києва тимчасово залишилась без теплопостачання. Подача тепла наразі відсутня в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах столиці.

Комунальні служби та ремонтні бригади вже прибули на місця пошкоджень. Фахівці локалізують наслідки атаки, проводять діагностику та відновлювальні роботи.

Міська адміністрація запевняє, що тепло повернуть в домівки одразу після усунення всіх пошкоджень і стабілізації системи.

У яких районах була проблема із водопостачанням?