29 листопада, 15:51
У Києві частина споживачів залишилась без тепла через російський обстріл

Діана Подзігун
Основні тези
  • Внаслідок російського обстрілу Києва частина споживачів залишилась без тепла в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах.
  • Комунальні служби працюють над відновленням теплопостачання, проводячи діагностику та ремонтні роботи.

Нічний ворожий обстріл Києва призвів до тимчасових перебоїв із теплопостачанням у низці районів столиці. Комунальні служби вже працюють над відновленням.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМДА.

Дивіться також У Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському, Святошинському районах тиск води відновлено 

Які райони Києва залишились без тепла?

Унаслідок масованої атаки росіян частина споживачів у кількох районах Києва тимчасово залишилась без теплопостачання. Подача тепла наразі відсутня в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах столиці.

Комунальні служби та ремонтні бригади вже прибули на місця пошкоджень. Фахівці локалізують наслідки атаки, проводять діагностику та відновлювальні роботи. 

Міська адміністрація запевняє, що тепло повернуть в домівки одразу після усунення всіх пошкоджень і стабілізації системи.

У яких районах була проблема із водопостачанням?

  • Внаслідок ворожого обстрілу станом на 8 ранку правобережна частина Києва залишилась без води. Тиск в системах водопостачання значно знизився.

  • Однак вже о 13:30 тиск нормалізували в Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Святошинському районах.